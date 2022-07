Stand: 08.07.2022 11:54 Uhr Rolling Stones-Fan-Museum in Lüchow erhält Bronze-Statue

Zum 60. Bühnenjubiläum der Rolling Stones würdigt das Fan-Museum in Lüchow die Band mit einer lebensgroßen Bronze-Statue des Gründungsmitglieds Brian Jones. Deutsche Fans sammelten für das Denkmal, das 20.000 Euro gekostet hat. Die griechische Künstlerin Sissy Piana hat es entworfen, in Griechenland wurde es auch gegossen. Jones schied früh aus der Band aus und starb 1969 unter mysteriösen Umständen in einem Pool. Das rote Haus in Lüchow feiert das ganze Wochenende. Am 9. Juli soll die Bronze-Statue der Öffentlichkeit im Beisein der Künstlerin vorgestellt werden.