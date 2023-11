Rolf Zuckowski: Den vollen Kalender durcheinander gebracht Stand: 07.11.2023 09:00 Uhr Rolf Zuckowski erzählt, wie er einmal den Überblick über seine vielen Auftritte verloren hat. Erraten Sie, wie die Geschichte ausgeht? Dann machen Sie mit! Mit etwas Glück können Sie eine hochwertige Bluetooth-Box gewinnen.

Rolf Zuckowskis Musik ist seit vielen Jahren in wohl fast allen Kinderzimmern des Landes zu Hause. Der Liedermacher hat sich für die NDR Kultur Promi-Panne an eine Geschichte erinnert, die ihm damals ziemlich unangenehm war:

"Mitte der 80er-Jahre hatte ich den Kalender sehr, sehr voll. Ich machte Radiosendungen beim NDR und beim Südwestrundfunk. Außerdem spielte ich viele Konzerte. Es ging so richtig los! Und dann ist man vielleicht etwas fahrlässig unterwegs. An einem Sonntag jedenfalls…"

Was ist an diesem Sonntag schief gelaufen? Hier drei Varianten - nur eine Lösungsmöglichkeit stimmt!

a) Am falschen Ort gewesen

In Oldenburg in Holstein hatten sich hunderte Kinder auf den Auftritt von Rolf Zuckowski gefreut. Der war aber nach Oldenburg in Niedersachsen gefahren. Das Konzert musste ausfallen.

b) Zwei Parallelveranstaltungen gebucht

Der Liedermacher hatte aus Versehen gleich für zwei Konzerte zugesagt: Beide in Braunschweig, beide zur gleichen Uhrzeit. Zum Glück konnte ein Publikum umziehen - und es wurde ein großes Konzert.

c) Konzert komplett vergessen

Zuckowski freut sich auf einen freien Abend auf dem Sofa. Als er später seinen Anrufbeantworter abhört, wird ihm klar: Er hätte eigentlich in Kuhstedt in Niedersachsen auftreten sollen! Das ausgefallene Konzert wird später nachgeholt.

Ihre Gewinnchance auf eine hochwertige Bluetooth-Box!

Sie haben die Antwort für das aktuelle Pannen-Rätsel? Dann schreiben Sie uns über das Formular unten auf dieser Seite! Mit etwas Glück ruft Sie Philipp Schmid am Mittwoch, 8. November, gegen 8.10 Uhr zurück. Haben Sie dann die richtige Antwort parat, gewinnen Sie eine hochwertige Bluetooth-Box. Wichtig: Für jeden Spieltag müssen Sie sich neu registrieren - entweder via Formular auf der aktuellen Rätsel-Seite oder in der NDR Kultur App. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Daten Vorname: * Nachname: * Straße, Hausnummer: PLZ: Wohnort: * E-Mail: * Telefonnummer, unter der Sie gegen 8.10 Uhr erreichbar sind: * Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 07.11.2023 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop