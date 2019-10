Stand: 21.10.2019 22:00 Uhr

Hamburgs beste Theatermacher ausgezeichnet

Im Hamburger Ohnsorg-Theater ist am Montagabend zum 14. Mal der Rolf Mares Preis vergeben worden. Elf Theaterschaffende, die die gesamte Bandbreite der Hamburger Bühnen repräsentieren, wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Zwei Preise für das Thalia Theater

Till Huster vom Ohnsorg-Ensemble nahm den Preis als herausragender Darsteller entgegen. Den Preis als herausragende Darstellerin bekam Cathérine Seifert aus dem Thalia-Ensemble. Seifert habe eine atemberaubende Verkörperung der Rolle der Barbara in Tracy Letts' "Eine Familie" gezeigt. Die Jury hob vor allem die Entwicklung der Figur durch Seifert, ihre Präsenz und ihren Körpereinsatz hervor. Eine weitere Auszeichnung für das Thalia Theater ging an Eva Maria Bauer für ihr Bühnenbild in Simon Stephens Stück "Maria". Ihre Installation sei ein kluges, multiperspektives und eigenständige Bühnenbild, so das Urteil.

Auch Mauer und Huster als herausragende Darsteller geehrt

In der Kategorie herausragende Darstellerin und herausragender Darsteller wurden zwei weitere Preise vergeben: Anika Mauer vom Ernst Deutsch Theater zeichnete die Jury für die Rolle der Sophie im gleichnamigen Schauspiel aus. Sie mache "die alltäglichen Ereignisse des Lebens zu einem fulminant-dramatischen Theaterereignis". Über die Auszeichnung als herausragender Darsteller konnte sich Till Huster vom Ohnsorg-Theater freuen. Er hatte den knorrigen alten Taucher Paul Hinrichs in "De Mann in'n Strom" gespielt.

Serebrennikov für "Nabucco" ausgezeichnet

Kirill Serebrennikov wurde in der Kategorie herausragende Inszenierung ausgezeichnet. Seine Version von Verdis "Nabucco" sei aktuelles, quicklebendiges Theater", so die Jury. Den Preis für die herausragende Dramaturgie nahm Rita Thiele vom Deutschen Schauspielhaus für ihre Bühnenfassung aus drei Texten von Thomas Bernhard entgegen.

Herausragende Inszenierung: Kirill Serebrennikov Kirill Serebrennikov erhält den Theaterpreis Hamburg Rolf Mares 2019 in der Kategorie "Herausragende Inszenierung" für die Produktion "Nabucco" an der Staatsoper Hamburg.







Für seinen Abend "Bundesjugendballett trifft Shakespeare" wurde Choreograf Kevin Haigen ebenfalls in der Kategorie herausragende Inszenierung prämiert. Ein weiterer Preis ging an das monsun.theater. Die Produktion "Das Hirn ist ein Taubenschlag" sei ein Gesamtkunstwerk aus gelungener Regie, hervorragendem Schauspiel, Kostümen, Bühne, Licht und vor allem Musik. Clara Jochum und Hannes Wittmer hätten mit ihren live gespielten Klängen die wirren Hirnströme des Protagonisten eindrucksvoll hörbar gemacht, so die Jury.

Sonderpreis an das Polittbüro

1984 gründeten Lisa Politt und Gunter Schmidt die freie Theatergruppe "Herrchens Frauchen" für politisches Kabarett. Seit 2003 besteht ihr Polittbüro am Steindamm, das nun den Sonderpreis für außergewöhnliche Leistungen im Rahmen des Hamburger Theaterlebens erhielt.

Der Rolf Mares Preis wird seit 2006 vom Verbund Hamburger Theater e.V. vergeben. Er ist nach dem ehemaligen Direktor der Staatsoper und früheren Leiter der Komödie Winterhuder Fährhaus benannt.

