Stand: 11.09.2023 13:56 Uhr Rockmusiker Brian Adams als Fotograf: Ausstellung in Lübeck

Vom 15. Oktober an zeigt das Lübecker Günter Grass-Haus eine Kabinettsausstellung mit Fotos von Rockmusiker Bryan Adams. Gezeigt werden nach Angaben des Hauses unter anderem Porträts von Londoner Obdachlosen, von Persönlichkeiten aus der Musik- und Modebranche und Bilder von britischen Soldatinnen und Soldaten, die in Einsätzen verwundet wurden. Der 1959 in Kanada geborene Adams ist am seit vielen Jahren auch als Fotograf aktiv. Zu den Prominenten, die Adams abgelichtet hat, gehört auch die britische Königin Elisabeth II., die im Jahr 2008 vor seiner Kamera posiert hatte. Die Ausstellung ist bis zum 7. Januar 2024 zu sehen. | Sendebezug: | 11.09.2023 19:00 | NDR 1 Welle Nord