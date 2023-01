Rockband Panic! at the Disco lösen sich auf

Die US-Rockband Panic! at the Disco löst sich auf. Das teilte Sänger Brendon Urie auf Instagram mit. Seine Frau Sarah und er erwarten ein Baby und er wolle seinen Fokus und seine Energie vollständig auf seine Familie legen, so Urie in seinem Statement. Die Band feierte erste Erfolge Mitte der 2000er-Jahre. In Deutschland ist sie vor allem für die Single "High Hopes" bekannt, die 2018 die Charts stürmte. Vor der Auflösung geht die Band noch einmal auf Europa-Tournee. Am 23. Februar spielen sie in Hamburg.



