Robert-Gernhardt-Preis 2023 für Autorinnen Sandig und Stahlmann

Der Robert-Gernhardt-Preis 2023 geht an Ulrike Almut Sandig und Leona Stahlmann. Das gab Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Donnerstag bekannt. "Beide Frauen präsentieren uns den weiblichen Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit, von der Klimakrise bis zur gesellschaftlichen Spaltung - unglaublich facettenreich, experimentell und überraschend", so Dorn. Der Preis wird seit 2009 jährlich an zwei Autorinnen oder Autoren verliehen, die an einem größeren literarischen Projekt arbeiten und einen Bezug zu Hessen haben.