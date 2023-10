Stand: 11.10.2023 17:20 Uhr Robert Galbraith aka J.K. Rowling veröffentlicht neuen Krimi

Autorin J.K. Rowling hat unter ihrem Pesudonym Robert Galbraith einen neuen Roman geschrieben. Das Buch trägt den Titel "Das strömende Grab" und erscheint am 25. Oktober auf Deutsch. "Im siebten Band wird das Ermittlerduo Cormoran Strike und Robin Ellacott mit einer Sekte konfrontiert, in die sich Robin undercover einschleust, um zu ermitteln", teilte der Blanvalet Verlag am Mittwoch mit. Die Britin Rowling ist für die "Harry Potter"-Reihe bekannt, schreibt aber seit einigen Jahren unter dem Pseudonym Robert Galbraith auch Kriminalromane. | Sendebezug: | 11.10.2023 16:30 | NDR Kultur