Stand: 29.05.2024 14:02 Uhr Robbie Williams gibt zwei exklusive Konzerte in Hamburg

Der britische Superstar kommt im August für zwei Auftritte auf die Trabrennbahn in Bahrenfeld. Die Karten kosten lediglich 25 Euro. Der Haken: Nur Kontoinhaber der Hamburger Sparkasse können diese Karten erwerben, wie die Bank am Mittwoch auf ihrer Homepage bekannt gab. Sie will damit den 25. Geburtstag eines speziellen Girokontos feiern und zwar in Anspielung auf einen von Robbie Williams' Hits "Let me entertain you". Der Online-Vorverkauf startet am 4. Juli, die Konzerte sind für den 22. und 23. August angekündigt. Williams wurde Anfang der 1990er-Jahre als Teil der Boygroup Take That bekannt und startete danach eine bis heute erfolgreiche Weltkarriere als Solokünstler. | Sendebezug: | 29.05.2024 14:10 | NDR Kultur