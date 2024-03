Stand: 15.03.2024 12:30 Uhr Ringvorlesung an Fachhochschule Kiel zu Antisemitismus

In den öffentlichen Ringvorlesungen des Sommersemesters 2024 an der Fachhochschule (FH) Kiel geht es ab dem 20. März um das Thema Antisemitismus. Anlass gebe das Anwachsen der Bedrohung und Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden in Deutschland nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, teilte die FH Kiel mit. Es solle der Frage nachgegangen werden, wie den antisemitischen Feindbildern, Vorurteilen und Bedrohungen im Alltag und in unterschiedlichen Arbeitsfeldern wirksam begegnet werden kann. | Sendebezug: 15.03.2024 11:40 | NDR Kultur