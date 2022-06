Stand: 29.06.2022 07:53 Uhr Riesige Affen-Skulpturen in der Hamburger Mönckebergstraße

Ab Sonntag werden zwölf riesige Affen-Skulpturen die Hamburger Mönckebergstraße in eine Kunstmeile verwandeln. Sie sind 3,50 Meter groß und stammen vom chinesischen Künstler Liu Ruowang. Die überdimensionalen Gorillas sollen mit ihrem Blick gen Himmel auf die zunehmende Zerstörung der Natur durch die Errungenschaften der Zivilisation aufmerksam machen. Der Künstler: "Die verblüfften Augen und das unschuldige Gesicht der Affenmenschen offenbaren den Wunsch, all das zu korrigieren und in Richtung einer strahlenden Zukunft zu gehen". Bis zum 17. Juli bleiben Liu Ruowangs Affen in Hamburg.