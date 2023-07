Stand: 21.07.2023 18:46 Uhr Restaurierte Fenster in Notre-Dame wieder eingebaut

Vier Jahre nach dem Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist die Restaurierung von vier Fenstern abgeschlossen. Sie wurde seit Frühjahr 2022 in der Werkstatt der Dombauhütte in Köln durchgeführt. Am Mittwoch wurden die Arbeiten in Paris abgenommen. Die 1965 vom französischen Glasmaler Jacques Le Chevallier geschaffenen Fenster waren beim Brand im April 2019 durch Bleistaub kontaminiert worden und hätten für die Sicherungsarbeiten an der Kathedrale ausgebaut werden müssen. Ende 2024 soll Notre-Dame wieder für Gottesdienste und Besichtigungen geöffnet werden. | Sendebezug: | 21.07.2023 18:45 | NDR Kultur