Stand: 23.01.2024 08:01 Uhr Regisseur Norman Jewison mit 97 Jahren gestorben

Der Regisseur von preisgekrönten Filmen wie "In der Hitze der Nacht" (1967), "Anatevka" (1971), "Mondsüchtig" (1987) oder "Hurricane" (1999), Norman Jewison, ist tot. Der gebürtige Kanadier wurde 97 Jahre alt. In seiner langen Laufbahn war Jewison als Regisseur und Produzent sieben Mal für einen Oscar nominiert gewesen. Für den Krimi "In der Hitze der Nacht" (1967) holte Jewison Sidney Poitier und Rod Steiger vor die Kamera. Auch Musicals wie "Anatevka" und "Jesus Christ Superstar" machten ihn bekannt. | Sendebezug: 23.01.2023 07:30 | NDR Kultur