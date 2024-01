Stand: 31.01.2024 14:16 Uhr Regisseur Martin Scorsese besucht Papst Franziskus im Vatikan

Der 81-jährige US-Regisseur Martin Scorsese wurde am Mittwoch bei einer Privataudienz im Vatikan vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Vatikan empfangen. Nach Angaben des Heiligen Stuhls kamen die beiden für eine kurze Begegnung zusammen. Scorsese überreichte Franziskus ein Buch und die beiden hielten gemeinsam eine Filmklappe in die Kameras. Vor dem privaten Treffen besuchte Scorsese mit seiner Tochter Francesca die wöchentliche Generalaudienz des Papstes. Begleitet wurde er auch von der Hauptdarstellerin Lily Gladstone aus einem aktuellen Film "Killers of the Flower Moon".| Sendebezug: | 31.01.2024 17:30 | NDR 2