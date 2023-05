Stand: 10.05.2023 09:56 Uhr Regisseur Harmony Korine wird beim Filmfest Locarno geehrt

Er steht für schräges Kino, für visuelle Exzesse und Humor: der 50-jährige US-Regisseur Harmony Korine. Das Filmfest Locarno will ihn vom 2. bis 12. August mit einem Ehren-Leoparden würdigen. Seine Handschrift sei "anarchisch, aufständisch, gefährlich und in seiner verschmitzten und kultivierten Radikalität trotzdem poetisch", so das Festival. Besonders bekannt sind ein Film über eine Horror-Partynacht, "Spring Breakers" von 2012 und "Beach Bum" von 2019 mit Matthew McConaughey. Das Festival zeigt "Spring Breakers" und dessen Erstling "Gummo".