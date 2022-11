Stand: 01.11.2022 15:50 Uhr Reformationstag: 70.000 nutzten #seeforfree-Angebot in Hamburg

Rund 70.000 Menschen haben am Reformationstag unter dem Motto #seeforfree die Hamburger Museen und Ausstellungshäuser besucht. Die 34 teilnehmenden Häuser lockten bei freiem Eintritt mehr Publikum in die Museen als im Vor-Pandemie-Jahr 2019 mit damals 62.000 Besuchen, wie die Kulturbehörde am Dienstag mitteilte. Am Reformationstag 2021 konnte Corona-bedingt nur ein reduziertes Programm angeboten werden. Seitdem der 31. Oktober als Reformationstag in Hamburg ein gesetzlicher Feiertag ist, laden die Museen an diesem Tag bei freiem Eintritt dazu ein, ihre Ausstellungen zu besuchen.