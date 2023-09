Stand: 08.09.2023 16:04 Uhr Reformationsfenster: Marktkirche Hannover beginnt Einbau

In der evangelischen Marktkirche in Hannover haben laut evangelischem Pressedienst die Arbeiten für den Einbau des umstrittenen "Reformationsfensters" des Künstlers Markus Lüpertz begonnen. Die Einweihung ist für den Reformationstag geplant. Altbundeskanzler Gerhard Schröder hatte das 13 Meter hohe Buntglasfenster ursprünglich angeregt und dafür Spenden gesammelt. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine widmete die Marktkirche die Spenden wegen Schröders Nähe zum russischen Präsidenten Putin um und steckte sie mit Zustimmung der Spender in einen Ukraine-Fonds. Den Einbau finanzieren jetzt andere Spender. | Sendebezug: | 08.09.2023 17:30 | NDR Kultur