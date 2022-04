Stand: 01.04.2022 13:03 Uhr Red Hot Chili Peppers auf "Walk of Fame" gefeiert

Die kalifornische Rockband Red Hot Chili Peppers hat nun in Hollywood einen Ehrenplatz. Die Rockstars Anthony Kiedis, Chad Smith, Flea und John Frusciante haben vor jubelnden Fans ihre Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" enthüllt. Die 1983 in Los Angeles gegründete Band wurde mit dem 2717. Stern auf dem berühmten Bürgersteig ausgezeichnet. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Veröffentlichung des zwölften Studioalbums der Gruppe zusammen. Heute erscheint das neue Album "Unlimited Love", das erste seit "The Getaway" von 2016.