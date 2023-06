Stand: 09.06.2023 14:43 Uhr Rechtsstreit beendet: "Krim-Gold" gehört der Ukraine

Ein rund 2.000 Jahre alter Goldschatz aus vier Museen auf der Krim gehört nach einem richterlichen Urteil der Ukraine. Der Hohe Rat der Niederlande entschied am Freitag in Den Haag, dass die kostbaren Kulturgüter an die Ukraine zurückgegeben werden müssen. Das Gold war zwischen die Fronten des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine geraten. Die Kunstschätze wurden 2014 in Amsterdam gezeigt. Doch nach der Annexion der Halbinsel von Russland schickte das Amsterdamer Museum die kostbaren Objekte nicht zurück, da der rechtmäßige Eigentümer nicht klar war. | Sendebezug: | 09.06.2023 14:30 | NDR Kultur