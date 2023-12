Stand: 16.12.2023 11:11 Uhr Rechtschreibrat weiter gegen Genderstern als reguläres Zeichen

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich erneut dagegen ausgesprochen, den Genderstern als reguläres Sprachzeichen in das Amtliche Regelwerk aufzunehmen. Das Expertengremium verabschiedete am Freitagabend in Mainz mehrheitlich ein Papier zur geschlechtergerechten Schreibung. Darin heißt es: "Sonderzeichen innerhalb von Wörtern beeinträchtigen die Verständlichkeit, die Lesbarkeit, die Vorlesbarkeit und die automatische Übersetzbarkeit sowie die Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten." Wie das Gremium mitteilte, bestätigte es damit seine Erklärungen aus den Jahren 2021 und 2018. | Sendebezug: | 16.12.2023 14:40 | NDR Kultur