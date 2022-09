Reaktionen auf Queen Elizabeths Tod: "Werden sie sehr vermissen" Stand: 08.09.2022 21:33 Uhr Die Welt trauert um die dienstälteste Monarchin Europas, Queen Elizabeth II.. Staatsoberhäupter aus aller Welt kondolierten, viele Briten versammeln sich vor dem Buckingham Palast.

Die britische Königin Elizabeth II. kämpfte In den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen und starb am Donnerstagnachmittag auf Schloss Balmoral in Schottland im Alter von 96 Jahren. Das gab das britische Königshaus am Donnerstagabend bekannt. Im Commonwealth wurden die britischen Fahnen auf Halbmast gehisst, auch vor dem Capitol in Washington hängt die US-Fahne als Zeichen der Trauer auf Halbmast.

AUDIO: Reaktionen aus Berlin auf den Tod von Königin Elizabeth II. (1 Min) Reaktionen aus Berlin auf den Tod von Königin Elizabeth II. (1 Min)

UN-Generalsekretär Guterres: "Die Welt wird sich noch lange erinnern"

"Wegen ihr ist Großbritannien heute das großartige Land, das es ist", sagte die britische Premierministerin Liz Truss am Donnerstagabend. "Ihre Majestät Königin Elizabeth II. war mehr als eine Monarchin. Sie hat eine Ära geprägt. (...) Sie ertrug die Gefahren und Entbehrungen eines Weltkriegs an der Seite des britischen Volkes und sammelte es während der Verwüstung einer globalen Pandemie", äußerte der US-Präsident Joe Biden. "Die Welt wird sich noch lange an ihre Hingabe und ihre Führungskraft erinnern", verlautete UN-Generalsekretär António Guterres. "Wir werden sie sehr vermissen", schrieb der spanische König Felipe von Spanien in einem Telegramm an das britische Königshaus.

Frank-Walter Steinmeier: "Königin Elizabeth hat ein Jahrhundert geprägt"

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte dem britischen Königshaus zum Tod von Queen Elizabeth II.. "Königin Elizabeth ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat, im Vereinigten Königreich und darüber hinaus weltweit. Sie hat Zeitgeschichte erlebt und Zeitgeschichte geschrieben", schrieb er laut Bundespräsidialamt am Donnerstag an das Königshaus. "Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt. Bei uns hier in Deutschland wurde sie bewundert und verehrt."

Der Tod der Queen sei "ein tiefer Einschnitt, das Ende einer Epoche", schrieb das deutsche Staatsoberhaupt. "Wie der furchtbare Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine uns schonungslos vor Augen geführt hat, sind Frieden und Freiheit in Europa keine Selbstverständlichkeit. Königin Elizabeth II. hat aber auch erlebt, dass Krieg in Europa überwunden werden kann. Und sie hat selbst dazu beigetragen, die Wunden des Krieges zu heilen", betonte Steinmeier. So sei der Staatsbesuch der Queen 1965 in Deutschland eines der wichtigsten Symbole für die nach dem Krieg entstandene britisch-deutsche Freundschaft gewesen.

Weitere Informationen Queen Elizabeth II. ist gestorben Die britische Königin starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland. Ihr Sohn Charles ist nun König. mehr

Bundeskanzler Olaf Scholz drückte seine Trauer über den Tod der britischen Königin Elizabeth II. aus. "Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland", schrieb er am Donnerstagabend auf Twitter. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibe unvergessen. "Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor", so Scholz.

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner schrieb auf Twitter, Elizabeth II. sei für ihn "die Königin aller liberalen Demokratien" gewesen. Ihr Tod sei "ein Verlust nicht nur für das Vereinigte Königreich, sondern für uns alle". "Wir trauern mit unseren britischen Freund*innen um #QueenElizabeth II. Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht. Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat", twitterte die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

Weltweite Trauer um Königin Elizabeth II.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte: "Mehr als 70 Jahre lang war sie ein Beispiel für selbstlose Führung und öffentlichen Dienst", EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb: "Unsere Gedanken sind bei der königlichen Familie und allen, die im Vereinigten Königreich und weltweit um Königin Elizabeth II. trauern". "Hillary und ich trauern um Ihre Majestät, Königin Elisabeth II., und wir schließen uns den Menschen im Vereinigten Königreich, im Commonwealth und in der ganzen Welt an, um für ihr außergewöhnliches Leben zu danken", äußerte sich der Ex-US-Präsident Bill Clinton.

AUDIO: Queen Elizabeth II. ist tot - ein Nachruf (30 Min) Queen Elizabeth II. ist tot - ein Nachruf (30 Min)

König Charles III. kehrt am Freitag nach London zurück

König Charles III. wird sich am Freitag an die Nation wenden, teilte das britische Königshaus am Donnerstagabend mit. Am Donnerstag bleibe er noch im Kreis der Familie auf Schloss Balmoral. Mittlerweile ist auch Prinz Harry aus den USA in Schottland eingetroffen, um Abschied von seiner Großmutter zu nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 08.09.2022 | 20:00 Uhr