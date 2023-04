Stand: 16.04.2023 14:49 Uhr Rayk Goetze schenkt Bild: "The Abshaum" an Rostocker Kunsthalle

Der Leipziger Künstler Rayk Goetze hat der Rostocker Kunsthalle sein großformatiges Bild "The Abshaum" geschenkt. Die Idee, ein Bild des Künstlers bei der Wiedereröffnung der Kunsthalle nach der Generalsanierung als jüngsten Teil der Sammlung zu präsentieren, besteht seit vergangenem Spätsommer, wie die Kunsthalle mitteilte. Die Kunsthalle öffnet nach dreijähriger Sanierung am 6. und 7. Mai mit zwei Tagen der offenen Tür. Das im Jahr 2020 fertiggestellte, mehrschichtige Bild "The Abshaum" zeige zwei Frauen in einer Art Wächterposition. "Sie sind aber nicht der Abschaum, sondern sie kümmern sich darum", so Goetze bei der Übergabe. | 16.04.2023 15:10 | NDR Kultur