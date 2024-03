Stand: 03.03.2024 13:46 Uhr Raye räumt bei Brit Awards ab: Sechs Preise für "Escapism."-Sängerin

Die britische Sängerin Raye ist ihrer Favoritenrolle bei den diesjährigen Brit Awards gerecht geworden und hat mit Preisen in sechs Kategorien einen neuen Rekord aufgestellt. Bei der Ehrung am Samstagabend in London bekam sie unter anderem Trophäen für das Beste Album ("My 21st Century Blues"), den Besten Song ("Escapism.", hier von ihr gesungen bei "Inas Nacht") und als Beste Künstlerin. Der einzige deutsche Künstler, der nominiert war, ging leer aus. DJ Robin Schulz war zusammen mit dem US-amerikanischen Musikproduzenten Oliver Tree mit "Miss You" für den Besten Internationalen Song nominiert gewesen. | Sendebezug: | 03.03.2024 14:20 | NDR Kultur