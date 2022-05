Stand: 05.05.2022 08:30 Uhr Rasselmania in Hildesheim zeigt Fotografien von Leni Sinclair

Im Rasselmania in Hildesheim ist ab dem 18. Mai die Ausstellung "participant observer" mit Fotografien von Leni Sinclair zu sehen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit als Fotografin sind die revolutionären sozialen und politischen Unruhen Ende der 60er-Jahre in Detroit. Die Fotografien zeigen, wie untrennbar die Musik und der Kampf um Freiheits- und Bürgerrechte miteinander verknüpft sind. Sinclair wurde als Magdalena Arndt in Königsberg geboren, wanderte 1958 in die USA aus, wo sie ihren späteren Mann, den Poeten und Schriftsteller John Sinclair kennenlernte.