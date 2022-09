Rapper Coolio ist mit 59 Jahren in Los Angeles gestorben Stand: 29.09.2022 10:05 Uhr US-Rapper Coolio ist am Mittwoch mit 59 Jahren gestorben. Wie die "New York Times" meldete, wurde er leblos in einem Haus eines Freundes in Los Angeles aufgefunden. Die Todesursache ist unbekannt.

Seine Karriere begann in den 80er-Jahren. 1995 gelang ihm mit "Gangsta's Paradise" ein Welterfolg. Noch vor wenigen Monaten erzählte der US-Rapper Coolio dazu in einem TV-Interview, viele Leute hätten ihm gesagt, das sei der erste Hip-Hop Song, den sie je gehört hätten. Der Song sei einfach zu ihm gekommen, er habe ihn geschrieben, ohne den Stift auch nur einmal abzusetzen. So, als habe nicht er den Song geschrieben, sondern der Song ihn.

Coolios "Gangta's Paradise" noch immer ein Hit auf Youtube

Mehrere Millionen mal hat sich der Song verkauft - weltweit. Noch heute ist er ein Hit. Auf Youtube wurde das Video mehr als eine Milliarde Mal angeklickt. Der Song sei einfach zeitlos, kommentierte Coolio das, er habe einfach keine Trendwörter verwendet. Weltweit tourte der Rapper durch die Stadien. Nach den 90er-Jahren wurde es ruhiger um ihn und es gab angeblich Probleme mit Drogen und Alkohol.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 29.09.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop