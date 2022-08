Stand: 17.08.2022 14:44 Uhr Rammstein: Kein Konzert am 31. Dezember 2022 in München

Ein Silvester-Konzert von Rammstein in München wird es nicht geben. Das Mega-Event am 31. Dezember 2022 sollte 145.000 Fans auf die Theresienwiese Münchens locken. Nach einem Gespräch mit der Stadt am Vormittag habe der Veranstalter überraschend abgesagt, sagte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats am Dienstag. Zuvor hatten mehrere Medien über die Konzertplanungen berichtet.Die Leutgeb Entertainment Group begründete die Entscheidung mit dem hohen Zeitdruck, unter dem sie ein schlüssiges Sicherheitskonzept für das Event hätte ausarbeiten müssen. Kritiker verwiesen etwa auf die ohnehin starke Belastung von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften in der Silvesternacht.