Stand: 17.05.2025 07:21 Uhr Ralph Fiennes als Snow in "Tribute von Panem"-Prequel

Mit Ralph Fiennes wächst die prominente Besetzung für das geplante "Die Tribute von Panem"-Prequel weiter an. Der britische Star wird in "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" die Rolle des skrupellosen Präsidenten Coriolanus Snow übernehmen, teilte das Filmstudio Lionsgate mit. In den ersten vier Filmen der "Tribute von Panem"-Blockbuster-Reihe (2012 bis 2015) hatte der vor einem Jahr gestorbene Schauspieler Donald Sutherland diese Rolle inne. Fiennes spielte zuletzt in Edward Bergers Vatikan-Thriller "Konklave" mit. | Sendebezug: 17.05.2025 06:20 | NDR Kultur