Stand: 16.03.2023 16:56 Uhr Ralf Rothmann erhält Thomas-Mann-Preis 2023

Der Schriftsteller Ralf Rothmann bekommt den diesjährigen Thomas-Mann-Preis. Rothmann habe seit seinem Debütroman "Stier" aus dem Jahr 1991 "ganz unterschiedliche, chronisch ungesicherte Lebenswelten literarisch erfahrbar gemacht", so die Bayerische Akademie der Schönen Künste, die den Preis jährlich gemeinsam mit der Hansestadt Lübeck verleiht. Sein erzählerisches Werk tauche auf einzigartige Weise in raue, aufreibende Arbeitswelten ab. Die Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Preises findet am 19. September in München statt. | Sendebezug: | 16.03.2023 16:45 | NDR Kultur