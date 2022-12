Stand: 01.12.2022 17:21 Uhr Rainer Maria Rilkes Nachlass kommt ins Literaturarchiv

Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar übernimmt den Nachlass des Dichters Rainer Maria Rilke. Die Nachkommen des Autors haben die Materialien dem Archiv laut einer Mitteilung vom Donnerstag übereignet. Fast 100 Jahre lang hatten sich die Papiere in Privatbesitz befunden. Der Nachlass umfasst den Angaben zufolge mehr als 10.000 handschriftliche Seiten mit Werkentwürfen und Notizen, rund 8.800 Briefe und mehr als 470 Bücher und Zeitschriften aus seiner Bibliothek.

| 01.12.2022 17.45 Uhr | NDR Kultur