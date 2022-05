Stand: 12.05.2022 09:01 Uhr Pussy Riot starten mit Anti-Kriegs-Tour im Funkhaus Berlin

Pussy Riot ist feministisch, regimekritisch und schonungslos: Kaum eine Musikgruppe hat in ihrer politischen Radikalität mehr internationales Aufsehen erregt. Am Donnerstag kommen die russischen Musikerinnen mit ihrer "Riot Days"-Show in das Funkhaus Berlin. Das Konzert ist der Auftakt einer Anti-Kriegs-Tour des Künstler-Kollektivs, die anschließend unter anderem in Rostock, Amsterdam, Zagreb, Barcelona und vielen anderen Städten Station macht.