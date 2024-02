Stand: 07.02.2024 08:00 Uhr "Purple Rain": Prince-Musical für 2025 in Minneapolis geplant

Die Weltpremiere für "Purple Rain" nach dem Rock-Album und dem gleichnamigen Film über den Künstler Prince soll im Frühjahr 2025 in Minneapolis starten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press. Darin ginge es um einen aufstrebenden Rockmusiker in der Musikszene von Minneapolis, Heimatstadt des 2016 verstorbenen Musikers. Das Musical basiert vage auf dessen Biografie, die Story hat der zweifache Pulitzer-Preisträger Branden Jacobs-Jenkins geschrieben. Die Besetzung steht noch nicht fest. "Prince hat oft darüber gesprochen, 'Purple Rain' für die Bühne zu adaptieren. Daher passt es, dass das Musical in der Stadt Premiere feiert, wo alles begann", sagt sein ehemaliger Manager L Londell McMillan. | Sendebezug: | 07.01.2023 09:40 | NDR Kultur