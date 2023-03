Stand: 03.03.2023 09:31 Uhr Pulp-Bassist Steve Mackey gestorben

Der Bassist der Britpop-Band Pulp, Steve Mackey, ist am Donnerstag im Alter von 56 Jahren gestorben. Das teilten seine Frau Katie Grand und die Band Pulp auf Instagram mit. Mackey hatte sich 1989 Pulp angeschlossen. Er spielte auf vielen Studioalben der Band mit, darunter "His 'n' Hers" von 1994, das die Band mit Frontmann Jarvis Cocker in Großbritannien bekannt machte. Mackey hatte auch mit vielen anderen Künstlern gearbeitet. Auch im Film "Harry Potter und der Feuerkelch" war er als Bassist der Zauberer-Musikband The Weird Sisters zu sehen. | Sendebezug: | 03.03.2023 22:00 | NDR Info