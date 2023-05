Stand: 09.05.2023 08:01 Uhr Pulitzer-Preise für Berichte aus der Ukraine vergeben worden

Mehrere US-Medien sind mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden, darunter die "New York Times" für ihre Recherche in der Ukraine über Morde an Zivilisten in der Stadt Butscha und die Nachrichtenagentur AP für Fotos aus Mariupol. Der US-amerikanische Pulitzer-Preis ist einer der renommiertesten Medienpreise der Welt, vergleichbar mit dem Stellenwert des Oscars für die Filmwelt. Ausgezeichnet werden journalistische Arbeiten von investigativen Berichten über spektakuläre Fotografien bis hin zu Karikaturen. Aber auch literarische Werke, Musik- und Theaterstücke.