Stand: 10.05.2022 07:14 Uhr Pulitzer-Preise: Sonderauszeichnung für ukrainische Journalisten

Am Montag sind die Pulitzer-Preise in New York verliehen worden: Neben den 15 Preisen, die in journalistischen Kategorien vergeben werden, wurde etwa Andrea Elliott für das "Beste Sachbuch" ausgezeichnet, die für "Invisible Child" acht Jahre lang ein obdachloses Mädchen in New York begleitete. Joshua Cohen gewann für "The Netanyahus" den Preis in der Kategorie "Bester Roman". Das Pulitzer-Preis-Komitee widmete ukrainischen Journalisten einen Sonderpreis für ihren Mut, ihre Ausdauer und ihre Engagement während der gnadenlosen Invasion ihres Landes durch Wladimir Putin und während des Propagandakriegs in Russland, die Wahrheit zu berichten.