Prominente kritisieren Asylkurs der Bundesregierung

Mehr als 50 Prominente aus Kunst und Kultur in Deutschland haben einen offenen Brief unterzeichnet, um gegen die Asylpolitik der Bundesregierung zu protestieren. Darin heißt es: "Statt pragmatisch und unbeirrt an wirksamen Lösungen festzuhalten, droht der migrationspolitische Aufbruch in einer populistischen Debatte zu ersticken." So setze sich die Bundesregierung dafür ein, dass viele Menschen an den Außengrenzen eingesperrt würden und in Schnellverfahren schlechtere Standards bekämen. Hintergrund sind die Pläne der Europäischen Union, einen Teil der Asylverfahren an die Außengrenzen der Staatengemeinschaft zu verlegen. Zu den Unterzeichnern gehören Sibylle Berg, Herbert Grönemeyer und die Band Deichkind.