Stand: 19.07.2022 16:25 Uhr Proben für Broadway-Musical "Hamilton" sind in Hamburg gestartet

Rund zweieinhalb Monate vor der Deutschland-Premiere des Broadway-Musicals "Hamilton" haben in Hamburg die Vorbereitungen für das Stück begonnen. Die ersten Proben für das mit elf Tony-Awards ausgezeichnete Musical habe es in externen Proberäumen in der Speicherstadt gegeben, teilte Stage Entertainment mit. Dort proben nun die 34 Darstellerinnen und Darsteller musikalisch, szenisch und choreographisch mit dem amerikanischen und dem deutschen Kreativteam. Das Set werde schließlich ab dem 22. August im Operettenhaus aufgebaut. Premiere wird am 6. Oktober sein.