Stand: 18.02.2024 14:38 Uhr "Pro Quote Film" will Frauen stärken - auch bei Berlinale

Der US-Film "Barbie" ist ein Meilenstein - so sieht es jedenfalls die Gleichstellungsinitiative "Pro Quote Film" mit Sitz in Berlin. Denn der Kassenschlager mache Frauen in der Filmbranche sichtbarer. Im Filmgeschäft seien sie immer noch unterrepräsentiert. Es bewege sich etwas in der deutschen Filmbranche, allerdings viel zu langsam, sagte Vorstandsmitglied Eva Maria Sommersberg gegenüber der Deutschen Presseagentur. Zwar arbeiteten mehr Frauen in der Regie oder in der Produktion als noch vor zehn Jahren; hinter der Kamera oder in der Filmkomposition seien sie dagegen kaum vertreten. Während der Berlinale bietet die Initiative Workshops für mehr Empowerment an.| Sendebezug: | 18.02.2024 16:30 | NDR Kultur