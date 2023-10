Stand: 28.10.2023 06:06 Uhr Prix Europa ehrt zwei NDR Koproduktionen

Die beiden Serien "This is not Sweden" und "Power Play", beides internationale NDR Koproduktionen, sind am Freitagabend beim Prix Europa in Berlin geehrt worden. "This is not Sweden" wurde dabei als beste europäische fiktionale Serie des Jahres 2023 mit dem Preis ausgezeichnet, "Power Play" wurde in derselben Kategorie lobend erwähnt. Der Prix Europa wurde 1987 vom Europarat, dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kulturstiftung gegründet. Veranstaltet wird er von einem Bündnis aus 22 europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.