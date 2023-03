Stand: 07.03.2023 17:00 Uhr Pritzker-Preis geht an britischen Architekt Chipperfield

Der Brite David Chipperfield erhält den diesjährigen Pritzker-Preis für Architektur. "Subtil und doch kraftvoll, gedämpft und doch elegant, ist er ein produktiver Architekt, der radikal in seiner Zurückhaltung ist und seine Ehrfurcht vor Geschichte und Kultur demonstriert", teilte die Jury am Dienstag mit. Der Pritzker-Preis ist die renommierteste Auszeichnung der Architektur-Branche und ist mit 100.000 Dollar dotiert. Chipperfield ist in Deutschland vor allem für die Sanierung der Neuen Nationalgalerie und für den Wiederaufbau des Neuen Museums bekannt. | 07.03.2023 16:25 | NDR Kultur