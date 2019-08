Stand: 26.08.2019 13:27 Uhr

Ohnsorg wie früher: "En Mann mit Charakter" von Daniel Kaiser

Mit Jubel und kräftigem Applaus hat das Premierenpublikum den Ohnsorg-Klassiker "En Mann mit Charakter" von Wilfried Wroost gefeiert. Der Regisseur Michael Koch verlegt die Geschichte um den sturköpfigen Bäckermeister Hintzpeter in die 70er-Jahre. Besonders viel Applaus bekam Heidi Mahler in der Rolle der Dora Hintzpeter. Nach der Vorstellung erhielt sie außerdem eine besondere Ehrung.

"En Mann mit Charakter": Heidi Mahler spielt Dora Hamburg Journal - 24.08.2019 19:30 Uhr Mit dem Klassiker "En Mann mit Charakter" eröffnet das Ohnsorg-Theater die neue Spielzeit. Als Dora Hinzpeter schlüpft Heidi Mahler in eine der Paraderollen ihrer Mutter.







4,67 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Tock, Tock, Tock!" Man hört ihren Gehstock schon lange entschlossen auf den Boden knallen, bevor man sie sieht. Als Heidi Mahler dann als guter, weiser, rustikaler Geist im Hause Hintzpeter auf die Bühne kommt, brandet im Publikum Applaus auf. Um allen klar zu machen, wohin die Reise an diesem Abend geht, wurde zuvor schon Heidi Kabel in einer alten Filmaufnahme gezeigt. Von der ersten Sekunde ist klar: Heute ist das Ohnsorg mal so wie früher - lehnt Euch zurück und genießt die Nostalgie!

Paraderolle für Heidi Mahler

Heidi Mahler, die wie bei einer Krippenspiel-Karriere über die Jahrzehnte durch die verschiedenen Rollen des Stücks gewandert ist, lässt wirklich keine Wünsche offen und brilliert in der Paraderolle der Dora Hintzpeter mit perfekt gesetzten, rustikalen Bonmots. Till Huster spielt den sturen Bäckermeister, der anderen unablässig ins Wort fällt, herrlich kantig und zeitlos gut.

Bei Christian Richard Bauer, der mit ausgeprägtem Schwiegersohn-Look den Finanzbeamten Detlef Düwel gibt, sitzt jede Pointe zehntelsekundengenau und als Lehrling Peter Hintz zeigt Lara-Maria Wichels (in einer Bäckerhosenrolle) ein echtes Mienen-Feuerwerk. Bei ihrem dynamischen Spiel weht das Mehl von der Bäckersmütze herunter.

Robert Eder bringt als herrlich naiver Geselle Karl Kroepelin mit seinem Mecklenburger Platt einen besonderen Sound in Hintzpeters Backstube. Als die Familie zuerst denkt, Hintzpeter habe 5.000 Mark Steuerschulden, um dann zu erfahren, er habe das Geld stattdessen zu viel bezahlt, ist richtig Action auf der Bühne: Vom Wehklagen alttestamentlichen Ausmaßes bis zur grenzenlosen Euphorie in fünf Sekunden.

"En Mann mit Charakter" überzeugt durch authentisches Bühnenbild

Eine Eins mit Sternchen gibt es für das von Katrin Reimers gestaltete Bühnenbild mit Bäckerstube und Blick auf das Michel-Hamburg im Hintergrund. Die Wohnzimmereinrichtung ist so perfekt, dass sie unmittelbar aus dem Museum für Hamburgische Geschichte zu stammen scheint. Die 70er-Jahre stecken in Sessel, Tapete und Telefon.

Und auch die Kostüme sind echte Hingucker von Selmas stylischer Kleidung bis zu den Gänseblümchen-Ohrringen von Tochter Gisela. Eileen Weidel erinnert mit ihrer Bühnenpräsenz in dieser Rolle an die junge Heidi Mahler. Zu viel des Guten waren allein die Cowboystiefel von Onkel Fritz aus Brooklyn (Manfred Bettinger), die aus ihm letztlich eine Texas-Karikatur gemacht haben. Wenn der Bäckermeister Hintzpeter eine Backmaschinen-Broschüre in der Hand hält, ist die von der Firma Riepel – eine Verneigung vor Werner Riepel, der den Bäckermeister in den 70er-Jahren darstellte und gemeinsam mit Heidi Kabel, Hilde Sicks und auch schon Heidi Mahler auf der Bühne spielte.

Hottentotten-Witze in 2019

Ohne Not hält Regisseur Michael Koch, dem vor allem im zweiten Teil ein straffer, temporeicher Abend gelingt, an Hottentotten-Witzen fest. Ob man im Sinne einer behutsamen Überarbeitung des Textes nicht zu dem Schluss hätte kommen können, dass eine Inszenierung von 2019 auch ohne diesen Gag ausgekommen wäre, darf man durchaus diskutieren. Für die Milieustudie brachten die Hottentotten jedenfalls keine neue Erkenntnis.

Weitere Informationen Heidi Mahler: "Zu Hause sprachen wir nie Platt" Ab Sonntag steht Heidi Mahler mit dem Klassiker "En Mann mit Charakter" auf der Bühne des Ohnsorg-Theaters. Im Interview verrät sie, was Plattdeutsch und das Ohnsorg für sie bedeuten. mehr

Heidi Mahler wird Ohnsorg-Ehrenmitglied

Es war ein runder und wunderschöner Ohnsorg-Abend. Als der Aufsichtsrat dann Heidi Mahler nach der Vorstellung zum Ehrenmitglied des Ohnsorg-Theaters ernannte, eine Auszeichnung, die bislang erst fünf Menschen bekommen haben, darunter ihre Mutter Heidi Kabel, nahm sie die Urkunde völlig überrascht und sichtbar gerührt entgegen. Sie hatte schon vorher angekündigt, dass "En Mann mit Charakter" wohl ihre letzte Premiere sein würde.

Sehnsucht nach dem alten Ohnsorg

Man spürt an diesem Abend: Die Sehnsucht nach dem guten, alten Ohnsorg ist groß. "Tock, Tock, Tock!" - wie das Geräusch von Dora Hintzpeters Gehstock hallt die Theatervergangenheit wie eine Forderung durchs Haus. Intendant Michael Lang versprach bei der Premierenfeier unter Applaus, dass Stücke wie dieses weiter zum Repertoire des Hauses gehören werden. Balsam war das für die Ohnsorg-Fans, von denen viele mit dem neuen Kurs des Theaters Probleme haben.

Regisseur Michael Koch schrieb sogar ins Programmheft von seiner Freude, mal wieder "Volkstheater im besten Sinne" machen zu dürfen. Zwischen den Zeilen war ein "endlich" laut zu vernehmen. "Den Hamlet machen die von schräg gegenüber", womit er das Schauspielhaus meint. Das Ohnsorg darf jedoch nicht zu einem Theatermuseum werden, das ausschließlich Nostalgie bedient. Denn Volkstheater darf nicht stehen bleiben. Das Ohnsorg kann mehr als Wiederholungen. Es hat das Zeug zu zeitgemäßem Volkstheater.

Ohnsorg wie früher: "En Mann mit Charakter" Die wohl letzte Premiere für Heidi Mahler im Ohnsorg wurde ein äußerst nostalgischer Abend. Nach der Vorstellung wurde die Schauspielerin zum Ehrenmitglied des Theaters ernannt. Hinweis: Inszenierung: Michael Koch

Bühnenbild: Katrin Reimers

Kostüme: Krzysztof Sumera, Britta Lindenstrauß-Buhrke, Andrea Oppenländer, Anetta Antosik, Ann-Kristin Dawid

Darsteller: Christian Richard Bauer, Manfred Bettinger, Robert Eder, Till Huster, Beate Kiupel, Heidi Mahler, Eileen Weidel, Lara-Maria Wichels In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 26.08.2019 | 19:00 Uhr