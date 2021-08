Stand: 03.08.2021 12:03 Uhr Premiere des Theaterstücks "Kohlezug" in Helmstedt

Das neue Theaterstück "Kohlezug" der niedersächsischen Theatergruppe "Das letzte Kleinod" feiert am Donnerstag Premiere in Helmstedt. In dem Stück thematisiert das Ensemble den Bergbau, die Transformation von Industriebrachen und auch die Auswirkungen der Kohleverbrennung auf das Weltklima. Gespielt wird in Bahnwaggons unter freiem Himmel. Die Theatergäste sind mittendrin im Geschehen zwischen Kohlestaub, Regenwasser und Großgeräten. Zuschauer in Helmstedt werden zur Aufführung mit einem historischen Triebwagen rund vier Kilometer über ein stillgelegtes Gleis gefahren.