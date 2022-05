Stand: 04.05.2022 14:15 Uhr Preise für aktuelle jüdische Kompositionen

Die vier Gewinner des Kompositionswettbewerbs "Aktuelle Jüdische Musik in Deutschland" erhalten Donnerstag in Hannover ihre Preise. Der Wettbewerb würdigt die Bereiche Jazz, Pop, Klassik und Synagogale Musik, so die Veranstalter. Die Erstplatzierten erhalten jeweils ein Preisgeld von 1.000 Euro. Sieger in der Kategorie Klassik ist der in Frankfurt am Main lebende brasilianische Komponist Camilo Bornstein. In der Kategorie Jazz fiel die Wahl der Jury auf Ira Shiran. Ekaterina Margolin wird in der Kategorie Synagogale Musik ausgezeichnet und in der Pop-Sparte siegte Maria Raykham.