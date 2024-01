Stand: 26.01.2024 14:57 Uhr Preis für herausragende Bauten für Studierendenhaus in Braunschweig

Das Studierendenhaus der Technischen Universität Braunschweig ist zum besten deutschen Bau 2024 gewählt worden. Wie das Deutsche Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Freitag bekanntgab, wurde den Architekten Gustav Düsing und Max Hacke der erste Platz beim DAM-Preis Bauten zuerkannt. DAM-Direktor Peter Cachola Schmal nannte das Gebäude: "Ein wunderbar elegantes und feines Bauwerk. Gleichzeitig ist es nachhaltig, zirkulär und innovativ - und ein Erstlingswerk." Mit dem DAM-Preis werden seit 2007 jährlich herausragende Bauten in Deutschland ausgezeichnet. | Sendebezug: | 26.01.2023 14:20 | NDR 1 Niedersachsen