Stand: 04.02.2024 11:34 Uhr Preis für Königin Margrethe bei "dänischen Oscars"

Die zurückgetretene Königin Margrethe II. ist bei den "dänischen Oscars" mit dem Preis für die besten Kostüme ausgezeichnet worden. Die 83-Jährige erhielt den "Robert" für ihre Beteiligung am Nextflix-Film "Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung", wie die dänische Filmakademie in Kopenhagen bekannt gab. Die Mutter des neuen Königs Frederik X. war zudem in der Kategorie Szenografie nominiert. Der Film des dänischen Regisseurs Bille August (75) basiert auf einem Roman der dänischen Schriftstellerin Karen Blixen (1885-1962). | Sendebezug: 04.02.2024 15:50 | NDR Kultur