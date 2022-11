Stand: 29.11.2022 07:38 Uhr Preis des Deutschen Literaturfonds an Georg Klein verliehen

Der Schriftsteller Georg Klein ist am Montagabend in Berlin für sein Gesamtwerk mit dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Den mit 20.000 Euro dotierten Paul-Celan-Preis erhielt der Übersetzer Ulrich Blumenbach für seine Übersetzung des Romans "Witz" des US-amerikanischen Schriftstellers Joshua Cohen. Klein ist unter anderem bereits mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Der in Darmstadt ansässige Deutsche Literaturfonds fördert deutschsprachige Gegenwartsliteratur.

