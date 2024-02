Stand: 07.02.2024 06:00 Uhr Preis der Literaturhäuser 2024 für Fiston Mwanza Mujila

Der mit 20.000 Euro dotierte Preis der Literaturhäuser 2024 geht an den kongolesischen Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila. Die Auszeichnung wird am 22. März auf der Leipziger Buchmesse verliehen, wie das Netzwerk der Literaturhäuser am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Der 1981 in Lubumbahi (Kongo) geborene Mujila lebt und arbeitet seit Jahren in Graz. Seine Texte seien "durchzogen von Rhythmus und Musik", hieß es zur Begründung. Auch seine Bühnenauftritte seien Aufsehen erregend. "Er liest seine Texte, er lebt sie - schreit, ruft, lamentiert, flüstert oder singt", so die Jury.