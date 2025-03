Stand: 06.03.2025 13:36 Uhr Preis der LiteraTour Nord 2025 geht an Clemens Meyer

Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer bekommt den Preis der LiteraTour Nord 2025. Er erhält die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein bisheriges Werk und seinen zuletzt erschienenen Roman "Die Projektoren", wie die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Donnerstag mitteilte. "Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, der Jugoslawienkriege, aber auch des wiedererstarkenden Rechtsradikalismus in Deutschland entwirft 'Die Projektoren' eine eindringliche Geschichte der Gewalt in Mitteleuropa", begründet die Jury der Lesereise LiteraTour Nord ihre Wahl. Preisverleihung ist am 24. April in Hannover. | Sendebezug: 06.03.2025 15:30 | NDR Kultur