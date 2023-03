Stand: 23.03.2023 06:00 Uhr Preis der Leipziger Buchmesse: Nominierungen erwartet

Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse werden heute bekannt gegeben. Die Leipziger Buchmesse kürt Werke in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. Der Preis gehört zu den bedeutendsten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum. Die Verleihung folgt am Eröffnungstag der Leipziger Buchmesse, die in diesem Jahr vom 27. bis zum 30. April veranstaltet wird. Im vergangenen Jahr gingen die Preise an Tomer Gardi (Belletristik), Anne Weber (Übersetzung) und Uljana Wolf (Sachbuch).

