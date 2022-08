Stand: 08.08.2022 08:16 Uhr Präsidium der Deutsch-Israelischen Gesellschaft besucht documenta

Vor dem Hintergrund des Streits um antisemitische Darstellungen auf der documenta wollen Präsidiumsmitglieder der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) nun die Kunstschau in Kassel besuchen. Am Dienstag wollen Präsident Volker Beck und Präsidiumsmitglied Constantin Ganß die Ausstellung besuchen. "Unseren Besuch verbinden wir mit dem Protest gegen den Dammbruch, den es in der Geschichte des Nachkriegsantisemitismus bei dieser documenta gegeben hat", sagte Beck. Dass trotz entsprechender Hinweise antisemitische und menschenverachtende Werke weiterhin unkommentiert und unwidersprochen gezeigt würden, sei präzedenzlos.