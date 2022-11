Stand: 28.11.2022 07:57 Uhr Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland wiedergewählt

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist am Sonntag in seinem Amt bestätigt worden. Das Präsidium des Zentralrats wählte den 68-jährigen Mediziner aus Würzburg einstimmig für weitere vier Jahre. Schuster tritt damit seine dritte Amtszeit an. Nach seiner Wahl kündigte Schuster an, er wolle in seiner dritten Amtszeit als Präsident "die positiven Elemente des Judentums" in Deutschland stärker in den Vordergrund stellen. Als Vizepräsidenten wurden bei der Wahl Mark Dainow (Offenbach) und Abraham Lehrer (Köln) ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.

