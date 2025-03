Stand: 31.03.2025 08:45 Uhr Positive Bilanz für Buchmesse Leipzig: Fast 300.000 Besucher

Die Leipziger Buchmesse ist mit einer positiven Bilanz zu Ende gegangen. Nach Angaben der Messe, die am Sonntag in Leipzig zu Ende ging, habe das große Interesse über vier Tage eindrucksvoll gezeigt, dass Deutschland das Lesen liebe. Insgesamt seien 296.000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, rund 13.000 mehr als 2024. An der Buchmesse waren den Angaben zufolge 2.040 Ausstellerinnen und Aussteller aus 45 Ländern beteiligt, darunter Norwegen als Gastland. Buchmesse-Direktorin Astrid Böhmisch erklärte, das große Interesse zeige, wie wichtig das analoge Erlebnis nach wie vor sei. | Sendebezug: 31.03.2025 06:40 | NDR Kultur